Coronavirus en Belgique: au total, 442 cas de coronavirus dans les écoles la semaine dernière

La semaine du 11 au 17 janvier, 442 cas de coronavirus dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été signalés aux équipes de promotion de la santé, rapporte jeudi l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) dans un communiqué. Soit près du double du total recensé la semaine précédente (235). Avant les vacances de fin d'année, le total avait atteint 782 infections en sept jours.



Sur les 442 cas relevés en cette deuxième semaine après la rentrée, 10 concernaient des élèves de maternelle, 104 du primaire et 200 du secondaire. Mille nouvelles mises en quarantaines d'élèves et 66 de membres du personnel ont aussi été enregistrées. Les incidences calculées sur les 14 derniers jours restent cependant inférieures à celles au sein de la population générale belge.

A noter que dans l’enseignement obligatoire au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a 190.000 enfants en maternelle, 331.000 élèves en primaire et 368.000 en secondaire.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 21 janvier ?