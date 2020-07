Coronavirus en Belgique: le nombre moyen d'infections au Covid-19 par jour est de 87,9

Le nombre moyen d'infections au Covid-19 par jour s'établit à 87,9 sur les sept derniers jours, en hausse de 2%, selon les données publiées dimanche sur le site internet de l'Institut de santé publique Sciensano.

La Belgique compte désormais 62.606 cas confirmés depuis le début de la crise, soit 137 de plus que le total communiqué samedi.



Comme depuis quelques jours, le nombre moyen de nouvelles infections a encore augmenté. Du 2 au 8 juillet, la période la plus récente pour laquelle il existe des chiffres consolidés, il y a ainsi eu en moyenne 87,9 infections par jour, soit 2% de plus que pendant la période précédente de sept jours. Pour 100.000 habitants, il y a eu 10,6 cas au cours des deux dernières semaines.

Depuis quelques semaines, Sciensano ne publie plus de données sur le nombre d'admissions à l'hôpital et de décès le dimanche ni le lundi. Il faudra donc attendre mardi pour avoir un bilan complet de la situation des 7 derniers jours.