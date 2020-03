Coronavirus en Belgique: le pays va-t-il pouvoir éviter la situation de l'Italie ?

Le coronavirus en Belgique a entraîné le confinement de millions de Belges. Le but: tenter d'enrayer la propagation du virus sur le territoire.

Le Conseil national de sécurité a décidé, vendredi, de prolonger jusqu'au 19 avril les mesures de confinement en vigueur depuis le 18 mars. Une prolongation jusqu'au 3 mai est envisagée. Pour rappel, les Belges sont priés de rester chez eux pour éviter la diffusion du coronavirus. Il leur est demandé de limiter les déplacements à l'essentiel tandis que les magasins seront fermés sauf les pharmacies, commerces de nourriture et nourriture pour animaux ainsi que les librairies. Les crèches restent ouvertes. Les rassemblements sont interdits.

Ces mesures ont été décidées afin de limiter la propagation du virus sur le territoire. Celles-ci vont-elles permettre d'éviter le scénario que connaît actuellement l'Italie et l'Espagne. "Oui on a pris les mesures plus vite que les autres pays. C'était vraiment nécessaire pour ne pas aller au pic trop vite. Il faut avoir le contrôle de nos hôpitaux. Si le nombre de patients est trop vite trop élevé, il y a des difficultés", indique la ministre de la Santé Maggie De Block au micro de Fabrice Grosfilley.

De très jeunes gens se trouvent aujourd'hui en soins intensifs

La moitié des lits de soins intensifs sont occupés aujourd'hui en Belgique mais les hôpitaux ouvrent régulièrement de nouvelles salles. "On est sûrs que l'on pourra traiter tous les patients", assure la ministre.

Lors du dernier conseil national de sécurité, le prolongement du confinement a été décidé mais pas le renforcement des mesures. "80% des gens restent à domicile, c'est bien mais ça pourrait être encore mieux. On renforce les sanctions si les règles ne sont pas respectées", poursuit Maggie De Block.

Elle rappelle l'importance que tout le monde respecte scrupuleusement ces règles établies. "De très jeunes gens se trouvent aujourd'hui en soins intensifs et ce sont ceux qui ont rigolé des mesures prises", déplore-t-elle.

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: CARTES de répartition par province, âge et sexe

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos