Coronavirus - le personnel de santé exprime sa détresse à Liège et Charleroi: "On n'est plus assez pour soigner les patients dignement"

Le personnel hospitalier a mené mardi des actions sur trois sites carolos: ceux de Marie Curie à Charleroi, d'André Vésale à Montigny-le-Tilleul et du Centre de santé des Fagnes à Chimay. Chacune de ces actions visait à demander aux autorités un refinancement des soins de santé et une revalorisation des métiers. Des actions ont aussi été menée à Liège.



200 membres du personnel signalent leur détresse sur le site de Marie Curie

Sur le site de Marie Curie, quelque 200 membres du personnel se sont rassemblés, selon Philippe Barbion, secrétaire régional de la CGSP. Certains d'entre eux avaient emporté des pancartes reprenant les mots d'ordre de l'action et le contexte particulier de la crise sanitaire actuelle.

"Nous sommes en colère parce que l’hôpital manque énormément de moyens, de moyens aussi bien financiers qu’humains. On n’est pas assez en nombre pour soigner les gens dignement et leur donner des soins de qualité", a indiqué Nadège Rouselle, infirmière. Un autre infirmier, Vincent Grasso a lui déploré: "Au fur à mesure des années, j’ai de moins en moins de temps de parler aux patients. Chose qui est excessivement importante. D’autant plus maintenant vu la crise sanitaire, les visites sont interdites et les patients ont besoin de nous. On doit sans cesse écourter nos conversations avec les patients".

Mercredi prochain, la CGSP devrait mener le même type d'actions au sein des maisons de repos.



A Liège aussi, le personnel de santé se fait entendre

Depuis mercredi à l'aube, des actions ont également lieu à Liège, dans les hôpitaux. Des tracts ont été distribués sur le site du CHBA, du CHR de la Citadelle ainsi que sur plusieurs sites qui dépendent d'ISoSL. C'était notamment le cas au Petit Bourgogne. "Ce matin, nous avons distribué plusieurs tracts", explique une déléguée syndicale du petit Bourgogne. "Globalement les gens étaient compréhensifs, ils écoutaient ce que nous avions à dire et comprenaient nos revendications."

À 10h, les syndicalistes qui se trouvaient devant la Citadelle, ont rejoint le site du Pérî, où une petite centaine de personnes ont observé une minute de silence en hommage aux victimes du Covid-19. Finalement, des assemblées générales du personnel étaient prévues pour clôturer cette matinée d'actions symboliques.