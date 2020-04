Coronavirus en Belgique: le port du masque "jouera un rôle" dans la stratégie de déconfinement

La Première ministre Sophie Wilmès s'est exprimée sur le port du masque lors de la conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil national de sécurité. "Il est clair que le port du masque, même dit de confort, jouera un rôle dans la stratégie de déconfinement", a-t-elle indiqué, précisant qu'un premier rapport avait été remis par les scientifiques et par les représentants régionaux et fédéraux de la Santé. "Il nous indique que lorsque les mesures de confinement seront levées progressivement, les masques en tissu seront conseillés pour toute situation où les distances de sécurité ne pourront être respectées".

Pour parvenir à cela, "il va sans dire que l'effort sera collectif et il comprendra la création d'une ou plusieurs productions nationales", a précisé la Première ministre. "Ceci étant dit, n'oublions jamais que si le port du masque peut nous aider à nous protéger, il n'est jamais une sécurité à part entière. Il doit être correctement utilisé et ne remplacera pas les mesures d'hygiène et de distances de sécurité".

"Le déconfinement reposera sur les distances de sécurité, le dépistage à grande échelle, le tracing et le développement de nouvelles règles à appliquer dans le monde du travail".