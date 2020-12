Coronavirus en Belgique: le prix des biens immobiliers a-t-il baissé?

Le secteur immobilier n’a pas échappé à la crise du covid … Mais a-t-il vraiment souffert ? Est-ce que les belges ont plus ou moins acheté ? Et que vaut-il mieux acheter aujourd’hui ? Analyse.

Est-ce que l’on a une idée du nombre de transactions immobilières réalisées cette année ?

C’est un peu tôt pour tirer des conclusions définitives, il y aurait un recul, mais marginal. On parle de moins 5% de transactions. Et si l’on décortique les chiffres, on constate un rattrapage au 3ème trimestre du fort ralentissement dû au confinement.

On constate par contre une forte différence entre les Régions. En Wallonie et en Flandre, les belges achètent pour se loger et ils ont continué à acheter, alors qu’à Bruxelles, ce sont plutôt des investisseurs qui achètent et ceux-ci ont été plus frileux à cause du covid.

Dans un tel contexte, comment ont évolué les prix de l’immobilier belge ?

Eh bien, ça ce n’est pas une bonne nouvelle. Contrairement aux prévisions des analystes, les prix sont toujours à la hausse malgré la crise économique, en moyenne de 6,7%. Ils ont notamment été tirés vers le haut par une forte demande à la sortie du confinement. Des hausses de prix constatées dans les trois régions.

Quelle est la somme moyenne qu’il faut débourser pour acheter une maison ou un appartement en Belgique ?

Oui, grâce au baromètre des notaires. Une maison coûte désormais 274.000€ mais à Bruxelles, c’est un demi-million d’€, 207.000€ en Wallonie et 300.000€ en Flandre.

Un appartement coûte désormais 243.000€ en moyenne, mais également avec de fortes disparités régionales.

Quels sont les avantages respectifs d’acheter un bien neuf et un bien existant ?

Acheter neuf offre les avantages suivants :

De meilleures performances énergétiques de votre logement, mais aussi des charges de copropriété plus faibles, un logement neuf peut presque consommer 10 fois moins qu’un logement ancien.

Si vous achetez neuf et que vous vous y prenez à temps, vous pourrez choisir vos finitions et personnaliser le bien.

Les biens neufs sont aussi logiquement plus adaptés à la vie actuelle, avec des cuisines ouvertes, de plus grandes fenêtres, des terrasses plutôt que des balcons, …

Et enfin vous avez une garantie décennale, ce qui veut dire pas de mauvaise surprise pendant au moins 10 ans.

Quels sont les inconvénients de l’achat d’un logement neuf ?

C’est plus cher, d’abord à cause des 21% de TVA ensuite du revenu cadastral souvent plus élevé que pour un bien existant et de l’absence d’abattements fiscaux pour les primo-acquéreurs.

Ensuite, l’architecture a souvent moins de charme, les volumes sont plus petits.

Et enfin, souvent ces biens sont en périphérie, là où il y a encore des terrains, et pas dans les centres bien desservis par les transports en commun et bien achalandés.

Quels sont à présent les avantages et inconvénients d’acheter un ancien bien immobilier ?

L’inverse de ce que je viens de décrire, mais il faut rajouter que les beaux biens anciens sont plutôt rares et quand ils sont rénovés, notamment au niveau des performances énergétiques, ils sont très chers.

Et enfin, le risque d’avoir des mauvaises surprises sous la forme de gros travaux à effectuer, que ce soit directement dans votre bien immobilier ou dans la copropriété pour un appartement.

En conclusion, pour les experts de l’immobilier, malgré la fiscalité plus lourde sur le neuf à l’achat, sur le long terme, l’ancien reste plus cher si l’on rajoute les charges, les travaux et les rénovations à prévoir.