Coronavirus en Belgique: le problème des gels désinfectants est résolu

Le problème des gels désinfectants est résolu, assure Philippe De Backer, le ministre en charge de gérer l'approvisionnement en matériel de protection contre le coronavirus."Les professionnels de santé et les citoyens pourront à nouveau disposer très rapidement des gels désinfectants", ajoute le ministre en charge de l'approvisionnement du matériel destiné à lutter contre le coronavirus (Covid-19).

Sont autorisées à produire les gels hydroalcooliques et l'alcool pour les mains : les entreprises dont l'autorisation entrepositaire agréé comporte le code S400 et qui disposent d'une autorisation "biocides" (temporaire ou autre) du SPF Santé Publique, ainsi que les pharmacies. Plusieurs conditions sont à remplir pour obtenir l'autorisation. Par exemple, l'alcool à utiliser pour produire ces gels hydroalcooliques ne doit pas contenir de dénaturant, et le produit final doit contenir un ou plusieurs composants gélifiant, rappelle le SPF Finances.