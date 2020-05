Coronavirus en Belgique - Le risque de deuxième vague: voici les deux scénarios possibles et leur timing

Après le déconfinement, une deuxième vague est toujours possible. Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Coronavirus, a donné des précisions sur les risques encourus et les moments durant lesquels une recrudescence des malades pourrait être observée.



"On pourrait envisager deux types de scénarios possibles. Soit on ne respecte pas convenablement les précautions, lors du déconfinement qui se profile devant nous et cette deuxième vague pourrait survenir rapidement dans les semaines qui viennent, fin mai, début juin par exemple. C’est ce qu’il faut à tout prix éviter, en étant progressif mais surtout en respectant les gestes barrières et les recommandations lors de ces étapes de déconfinement", précise Yves Van Laethem.



D’après le porte-parole interfédéral Coronavirus, elle pourra aussi survenir plus tard. "Une des possibilités est qu’elle survienne après les vacances, par exemple au mois d’août ou à la fin du mois d’août si à nouveau il y a des mélanges de population et que les précautions lors de ces vacances ne sont pas suffisamment bien observées. Dernière possibilité tardive, c’est que ce virus, dans un cycle d’infection respiratoire plus important par temps froid en hiver qu’en été, pourrait se représenter de manière plus fréquente, si pas plus agressive, durant la période hivernale et qu’en hiver nous vivions éventuellement une deuxième vague en parallèle avec celle de la grippe saisonnière par exemple".



Le scientifique rappelle les deux éléments qui influenceront la survenue ou non de cette nouvelle vague et son importance: le respect des mesures de précaution et aussi le fait que le citoyens fassent directement appel à leur médecin, dès les premiers symptômes.

