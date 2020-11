Coronavirus en Belgique: le roi Philippe visite LE labo belge qui réalise le plus de tests

Les laboratoires tournent à plein régime. Depuis le début de la pandémie, c'est celui de l'Université de Liège qui a réalisé le plus de tests, près de 500.000 au total. Aucun autre laboratoire, même privé, n'en a fait autant. Le Roi Philippe est venu s'en rendre compte par lui-même ce matin. Une visite qui l'a beaucoup intéressé, il est resté plus longtemps que prévu.

Comment ce laboratoire est-il devenu le plus important du royaume ? Comment ces chercheurs, vétérinaires, ont mis au point une stratégie qui permet de tester un demi-million de personnes depuis la première vague ? Ce sont les questions qu'a posées le Roi lors de sa visite.

On travaille nuit et jour

"C'est de l'acharnement, il n'y a pas d'autre mot. Laurent Gillet et moi, on s'est trouvé les mêmes qualités. On n'aura pas le prix Nobel pour ce qu'on a fait. On n'a pas découvert quelque chose d'extraordinaire. Par contre, on travaille nuit et jour", précise Fabrice Bureau, Vice-recteur en charge de la recherche à l'Université de Liège.

Leur méthode est automatisée et autonome. Ils fabriquent eux-mêmes le réactif qui permet d'extraire le virus. Cette idée est d'ailleurs désormais copiée par toutes les autres universités du pays et bientôt 110.000 tests par jour pourront être pratiqués. Une des meilleures voies possibles pour sortir de cette pandémie.

Bientôt 110.000 tests par jour en Belgique

"L'avenir, il résidera dans plusieurs choses, certainement dans l'obtention d'un vaccin, il résidera dans la poursuite des mesures sanitaires, dans l'obtention d'antiviraux et également dans le testing de masse", souligne Laurent Gillet, professeur à la Faculté de médecine vétérinaire à l'ULiège.

Ce laboratoire de l'Université de Liège est également l'auteur d'une nouvelle technique: vérifier la présence du virus par la salive. Rapide, moins cher, cette méthode est utilisée depuis aujourd'hui dans toutes les maisons de repos de Wallonie et sera bientôt validée par le Fédéral.