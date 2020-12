Le Comité de concertation a décidé vendredi de renforcer les règles sanitaires à l'entrée et au retour en Belgique, ainsi que le contrôle du télétravail.

Ainsi, les personnes ne résidant pas en Belgique et provenant d'une zone rouge devront présenter, à partir du 25 décembre, un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 48h avant l'arrivée sur le territoire belge. Toute personne séjournant plus de 48 heures dans une zone rouge sera considérée comme contact à haut risque. Au retour de voyage, les personnes devront observer une quarantaine obligatoire de 7 jours, dont elles pourront sortir en cas de résultat de test négatif. Le contrôle du respect de cette quarantaine sera renforcé.

Le secteur des agences de voyages attendait beaucoup de ce comité censé préciser les règles pour les semaines à venir. Mais pour Anne-Sophie Snijers, secrétaire générale de l'Union professionnelle des agences de voyage, le flou est total.

Il n'y a aucune information concrète qui été donnée

"J'ai écouté ce ce communiqué de presse et je suis vraiment très étonnée d'entendre les les informations divergentes venant des différents ministres. On a le Premier ministre qui annonce qu'il faut décourager le voyage et qu'il ne faut absolument pas partir en voyage. Le ministre Vandenbroucke (le ministre de la Santé Frank Vandenbrouke ndlr) dit qu'une personne qui va se trouver dans un chalet au milieu d' une montagne va pouvoir partir en vacances et ne sera pas contrôlée. Je peux vous dire que depuis le début du communiqué de presse, je reçois des dizaines de messages de clients et d'agences de voyages qui se demandent comment gérer la situation aujourd'hui car il n'y a aucune information concrète qui été donnée", nous a-t-elle indiqué à l'issue de la conférence de presse tenue ce vendredi 18 décembre.

En effet, les autorités ont indiqué que la quarantaine n'est toutefois pas obligatoire si le formulaire de localisation (Passenger location form, PLF) du voyageur, dont le contrôle sera renforcé, montre que le risque de contamination est faible, en raison du comportement du voyageur. Mais l'évaluation de ce risque sera rendue plus stricte.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce samedi 19 décembre ?