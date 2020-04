Coronavirus en Belgique: les balades à cheval sont à nouveau autorisées (vidéo)

A la suite du Conseil National de Sécurité de mercredi, les balades à cheval sont à nouveau autorisées. Des sorties acceptées uniquement en vue du bien-être animal. Mais la mesure soulage également les cavaliers.

Sarah prépare sa jument Angela pour une petite balade dans le village de Viesville (Pont-à-Celles, Hainaut). Pour cette aide soignante pouvoir à nouveau sortir avec son cheval est une libération tant pour elle que pour l'animal. "Cela libère du stress du travail, ça libère de tout ce qu'on peut entendre justement dans les médias et de tout ce qu'on a autour de nous. C'est une bouffée d'air frais, vraiment. Mais, ça, c'est très personnel. Pour le cheval, je suis sûr que c'est bien aussi", a raconté la cavalière à nos journalistes Justine Roldan Perez et Gaëtan Zanchetta.

Sentiment partagé également par Camille, elle est ravie de la mesure annoncée lors du Conseil national de sécurité de mercredi dernier. "J'y suis retourné dès que ça a été annoncé, le jour même". Des balades essentielles, selon elle, particulièrement en cette période compliquée où les cours d'équitation et les concours sont interdits. "Beaucoup d'installations où les chevaux n'ont pas forcément la possibilité de pouvoir sortir dehors ou en extérieur. Tourner en rond dans un manège, c'est pas toujours super gai pour le cheval. En tout cas, pas tous les jours et pas tout le temps", a-t-elle ajouté.

Et surtout, cela peut avoir un impact directement sur leur santé car ils deviennent beaucoup plus nerveux. "L'inactivité provoque des coliques et ça c'est typique chez les chevaux et à ce moment-là, évidemment ça veut dire clinique, déplacement, vétérinaire, il y a beaucoup de chevaux qui deviennent malades à ce niveau-là, le fait d'être simplement enfermé et sans exercice", a expliqué Ghislain De Meeûs, propriétaire du Centre équestre "Les Grands Sarts". Le propriétaire du manège espère également que les cours d'équitation pourront reprendre rapidement.