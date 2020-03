Coronavirus en Belgique: les chauffeurs des TEC relèvent un #challenge de danse

Le coronavirus en Belgique inspire bon nombre d’hommages et d’initiatives. Les chauffeurs de bus des transports en commun wallon se sont lancé un défi : se filmer en train de danser dans leur véhicule. Et certains se donnent à fond.

es chauffeurs des TEC ont trouvé le moyen de se donner du courage en cette période inédite de confinement, en relevant un challenge de danse. Concrètement, ils se filment en train de danser, parfois chanter dans leur véhicule et ils postent le résultat sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Challenge TEC Covid-19.



Les vidéos drôles et attachantes d’employés dans leur bus ou de personnel administratif en télétravail affluent sur la page. Ces travailleurs rappellent que les consignes d’hygiène et de sécurité ont évidemment été respectées lors de la prise des images.

Les vidéos sont à voir ici.

