Coronavirus en Belgique: l'arrivée du vaccin va-t-elle entraîner la levée des restrictions? La réponse d'Yves Van Laethem

Les premières vaccinations contre le virus du Covid-19, du fabricant Pfizer/BioNTech auront lieu le lundi 28 décembre à 11h00 en Belgique. Le vaccin doit être injecté à deux reprises pour être efficace. La deuxième injection se déroule 21 jours plus tard, ont confirmé samedi des experts de la la task force pour l'opérationnalisation de la stratégie de vaccination (en savoir plus en cliquant sur ce lien)

Dans le RTL INFO 19H, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, s'est exprimé sur l'arrivée du vaccin en Belgique. Il a répondu aux différentes questions de Salima Belabbas.

Salima Belabbas: l'arrivée du vaccin, c'est vraiment ce qui va nous permettre de sortir de la crise?

Yves Van Laethem: "C'est le début de la sortie de la crise. Ce sera un début très progressif, on l'a souligné. Il y a encore des mois devant nous, durant lesquelles des précautions devront être prises. Mais c'est enfin le début de la fin."

Salima Belabbas: sait-on durant combien de temps, les vaccins protègent contre la maladie?

Yves Van Laethem: "On ne le sait pas encore actuellement. C'est trop tôt. On sait simplement qu'il donne aux personnes qui le reçoivent, une immunité au moins égale si pas supérieure à celle de la maladie. On sait que la maladie protège durant au moins 6 mois. On espère donc une protection durant au moins 6 mois à 1 an et peut-être plus puisque certaines cellules mémoires sont activées."

Salima Belabbas: la Belgique a commandé 5 vaccins différents, mais ils n'offrent pas tous les mêmes garanties, est-ce que c'est un problème?

Yves Van Laethem: "Ce n'est pas un problème. Au départ, il fallait être sûr qu'on n'ait pas un vaccin qui disparaisse car inadéquat. Il est utile d'avoir différents vaccins pour la suite. Certains vaccin seront peut-être plus adéquats pour certains groupes de populations. Si nous avons trop de vaccins, ce sera par ailleurs l'occasion de les donner aux pays en voie de développement."

Salima Belabbas: cette protection offerte par les vaccins, est-ce qu'elle va être suffisante pour lever les mesures de restrictions?

Yves Van Laethem: "On peut dire non au départ. On n'aura un protection individuelle de bonne qualité. Par contre, on ne sait pas si ce vaccin protège sur l'acquisition par quelqu'un d'autre du virus. Il pourrait y avoir un ricochet sur notre pharynx renvoyant le virus vers quelqu'un qui pourrait faire la maladie car il n'aurait pas été vacciné. Cette absence de notion concernant l'activité du vaccin sur le portage ne permet pas de se passer des masques, du lavage des mains et de la distance durant plusieurs mois encore. Concrètement, on pourrait encore être contagieux sans faire la maladie."

CORONAVIRUS EN BELGIQUE : voici la situation sanitaire ce 26 décembre