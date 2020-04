Coronavirus en Belgique: les coiffeurs aimeraient rouvrir bientôt, mais avec quelles mesures de protection?

Beaucoup de coiffeurs espèrent pouvoir rouvrir leur salon au plus vite. Mais comment faire respecter les mesures sanitaires préconisées pour éviter la propagation du virus ? Comment établir cette distanciation sociale entre les clients?

Quand il revient sur son lieu de travail, c'est uniquement pour relever le courrier. Les deux salons de coiffure d'Antoine sont fermés depuis le 14 mars dernier. Il bénéficie du droit passerelle : 1290 euros par mois et a reçu l'indemnité wallonne de 5000 euros. Mais la situation pourrait devenir intenable.



"Pour ce mois-ci, ça ira. Le mois prochain, avec tout ce qui va être prélevé au début du mois... ça ira aussi. Mais après, ça va devenir compliqué", estime Antoine.



Dans son salon, le coiffeur pense pouvoir respecter les distances sociales, quitte à étaler les rendez-vous.

Antoine emploie trois ouvrières et deux apprentis. Pour les protéger, ainsi que ses clientes, il envisage de prolonger les précautions d'avant fermeture.

"La cliente qui rentre aura du gel hydro-alcoolique sur les mains à l'entrée et à la sortie, raconte Antoine. Travailler avec des gants je l'ai fait, c'est possible. C'est embêtant mais c'est possible. Et un masque, ça va être inévitable, je pense que ça rassurera les clients aussi".

L'indépendant espère rouvrir le 4 mai mais la fédération des coiffeurs qui revendique 1300 membres ne veut pas précipiter les choses. "Il ne faut pas rouvrir trop vite. Il faut que les mesures de protection soient prises, qu'elles soient réalisables dans des délais aussi qui permettent aux entreprises de s'organiser, déclare Patrick Dumont, de la Fédération nationale des coiffeurs. J'entends des coiffeurs qui vont mettre un plexiglas devant leur comptoir pour encaisser alors même qu'ils seront restés pendant une heure ou deux heures avec la cliente à quarante ou cinquante centimètres de celle-ci"

La Belgique compte 21.400 salons de coiffure en attendant la reprise certains livres des kits de coloration ou des produits cosmétiques mais cette activité ne compensent pas leur perte de revenus

