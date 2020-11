Mauvaise nouvelle pour les coiffeurs (et leurs clients): ils doivent rester fermés

(c) Belga

Les cheveux vont continuer à pousser dans les prochaines semaines. En effet, le comité de concertation qui rassemble les autorités fédérale et régionales du pays a décidé, selon nos informations, de maintenir closes les portes des établissements où sont exercées des activités commerciales de contact comme les salons de coiffure, d'esthétique, etc. C'est un coup dur pour les personnes qui exercent ces professions car le mois des fêtes constitue souvent l'un des meilleurs mois, si pas le meilleur, de l'année. Par contre, les commerces non essentiels pourront rouvrir dès le 1er décembre prochain, probablement sous certaines conditions qui seront détaillées lors d'une conférence de presse en début de soirée.