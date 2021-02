(c) Belga

Selon nos informations, le comité de concertation qui rassembles les autorités fédérales et régionales, toujours en cours, a d'ores et déjà avalisé la réouverture des salons de coiffure le samedi 13 février prochain. Par contre, les autres métiers de contact comme ceux de barbiers ou d'esthéticiennes ne pourraient reprendre que deux semaines plus tard, le 1er mars.