Lors de la conférence de presse de ce vendredi 6 novembre 2020, le porte-parole du centre de crise, Yves van Laethem, a rappelé que les masques étaient devenus "une valeur sûre" pour lutter contre la propagation du coronavirus. "Pourtant les masques continuent à être mal mis et mal manipulés par un certain nombre de personnes", a-t-il regretté. "Nous voyons trop de personnes dont le nez dépasse significativement et de manière persistante du masque", a-t-il déploré. Et Yves van Laethem d'entrer dans les détails d'un port du masque adéquat.



1. Lorsque vous mettez votre masque, lavez-vous les mains.



2. Ne pas prendre le masque à pleines mains, mais le saisir par ses élastiques.

3. Un masque est prévu pour un emploi d'une journée maximum "dans des conditions paisibles d'emploi". Yves van Laethem précise ces conditions : "quand vous ne parlez pratiquement pas, ne transpirez pas, ne toussez pas, et que le masque n’est pas mouillé par de la pluie". Dans des cas d'emplois plus intensifs, un masque ne doit pas être porté plus de quatre heures. En outre, un masque mouillé par la pluie ne filtre plus convenablement et doit être remplacé.



4. Déposez votre masque dans une enveloppe, une boîte ou sur une feuille de papier dédiée. "Mais pas n’importe où au point vous ne savez plus très bien où il est, en boule quelque part", ajoute le porte-parole du centre de crise.



5. Ne croisez pas les élastiques. "Cela fait bailler le masque sur le côté", indique Yves van Laethem.





