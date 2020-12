Coronavirus: les contrôleurs dans les trains et les bus pourront mettre à l'amende annonce la ministre de l'Intérieur

Les contrôleurs de trains et bus pourront bientôt constater des infractions aux règles corona et éventuellement les sanctionner d'une amende, a indiqué vendredi la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden, interrogée par la VRT en marge du comité de concertation.



"Nous avions déjà des règles très strictes, nous devons maintenant les observer strictement", a commenté Mme Verlinden. Le contrôle du formulaire que remplissent les voyageurs de retour de vacances sera effectué par la police de la route ainsi que dans les aéroports et dans les gares. Pour les transports publics, "les contrôleurs dans les bus et les trains pourront bientôt aussi constater des infractions aux règles corona et éventuellement mettre à l'amende", selon Mme Verlinden.