Coronavirus en Belgique: les couples qui ne vivent pas ensemble peuvent-ils encore se voir?

Le coronavirus en Belgique perturbe considérablement la vie de millions de Belges. La propagation de la maladie a nécessité la mise en place de mesures de confinement, séparant ainsi des couples qui ne vivent pas sous le même toit.

Depuis près de trois semaines, les Belges sont priés de rester confinés afin de limiter la propagation du virus. Face à cela, des couples, ne vivant pas sous le même toit, se retrouvent éloignés l'un de l'autre. Une question se pose alors. Dans ce cas précis, es-il autorisé de rendre visite à son/sa partenaire?

Le SPF Santé Publique indique qu'un déplacement est autorisé à certaines conditions. "Vous devez limiter les contacts à votre famille et éventuellement une personne supplémentaire. Vous pouvez donc rendre visite à votre partenaire. Vous devez éviter de le faire si vous-même ou votre partenaire est malade ou déclare des symptômes", peut-on lire sur le site internet des autorités.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

Il y a quelques jours, Yves Stevens, un expert qui compose le Centre de crise donnait plus de précisions: "Les partenaires adultes ayant une relation stable et un cercle limité de contacts doivent pouvoir se rendre visite".

Pourtant, des couples qui vivent cette situation sont encore hésitants. Face à la multitude d'informations qui circulent au sujet de ce confinement, il leur est parfois difficile de comprendre ce qui est autorisé et interdit.

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Ignacio de La Serna, procureur général auprès de la Cour d'appel de Mons, nous éclaire.

"Il faut toujours raisonner en termes de santé. Est-ce que je peux mettre en danger la vie des autres? A partir du moment où c'est une partenaire stable mais que l'on habite pas sous le même toit, il n'y a pas d'objections à ce que l'on puisse se voir régulièrement. Mais il faut que ce soit toujours la même", nous indique-t-il.

On en appelle au bon sens et à la responsabilité de chacun

Y a-t-il eu un changement des règles du côté des autorités depuis le début du confinement? "Non", nous assure le procureur. "L'arrêté ministériel ne l'interdit pas. La règle n'a pas évolué, ce sont les interprétations qui ont changé. La règle légale prévoit que lorsque l'on est dans une famille, on puisse sortir avec un membre extérieur de la famille, mais toujours le même", rappelle-t-il.

Les couples qui vivent éloignés sont donc autorisés à se déplacer. "C'est une question de prudence. S'il y en a qui est malade, ce n'est pas l'idéal d'aller le voir ou s'il y en a un qui a un métier à risques. On en appelle au bon sens et à la responsabilité de chacun", souligne Ignacio de La Serna.

Katlyeen, 20 ans, et Charles, 21 ans, sont séparés depuis le début des mesures de confinement prises. En couple depuis un an, ils hésitent à se voir, par peur de propager le virus.

"Je reste perplexe. On n'habite pas la même commune, on est à plus d'une heure de route. Dans ma commune, il n'y a que 5 cas pour le moment. Je me demande si je vais voir Charles ou s'il vient chez moi. Est-ce que l'on serait pas finalement vecteurs de ce virus et de sa propagation? Je n'ai pas envie d'infecter sa famille. Je suis peut-être porteuse du virus sans le savoir", déplore Katlyeen.