Coronavirus en Belgique: les décès sont-ils comptabilisés dans les sorties d'hôpital communiquées chaque jour?

Chaque jour, l'institut de santé publique Sciensano produit un rapport complet comportant des données importantes sur l'évolution de l'épidémie comme les hospitalisations et les décès. Une demande régulière via le bouton orange Alertez-nous est de savoir si les décès sont intégrés dans les chiffres de sorties d'hôpital.

Chaque jour l'Institut de santé publique Sciensano annonce notamment dans son bulletin épidémiologique le nombre de personnes sorties de l'hôpital et le nombre de personnes décédées. "Les personnes décédées sont-elles comprises dans les personnes sorties de l'hôpital ?" s'interrogeait Thierry via notre bouton orange Alertez-nous. "Les décès sont-ils comptabilisés dans les sorties de l'hôpital ou des soins intensifs ?" questionnait aussi Michael.

Nous avons appelé l'Institut de santé publique afin de lever le doute. La catégorie "Sortis de l’hôpital" ne comporte pas les personnes décédées à l’hôpital. Les décès qui ont lieu à l’hôpital se trouvent donc uniquement dans la catégorie des décès.

Le bilan sanitaire du lundi 6 mars faisait état de 5.840 personnes hospitalisées en ce moment dont 1.257 aux soins intensifs. On enregistrait 420 admissions à l'hôpital et 235 sorties de personnes ayant été soignées pour le Covid-19. Au total, 1.632 femmes et hommes sont morts de cette maladie depuis le début de l'épidémie. 80% des personnes décédées l'ont été à l'hôpital et 20% en dehors d'un établissement hospitalier. Comme il n'y a pas de test, ces 20% de décès concernent des cas suspects de coronavirus. La plupart sont des personnes très âgées.

> CORONAVIRUS: consultez les dernières informations

> CORONAVIRUS: RTL INFO répond à vos questions