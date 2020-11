Coronavirus en Belgique: les décès toujours à la hausse, les admissions à l'hôpital en légère baisse

En légère hausse au début du week-end, le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 diminue de 5% et s'établit désormais à 618 par jour en moyenne, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié dimanche. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 6.893 (-5%), dont 1.464 aux soins intensifs.



Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 10.512 par jour entre le 29 octobre et le 4 novembre. Cela représente une baisse de 35% par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s'élève à 494.168 depuis le début de l'épidémie.

TAUX REPRODUCTEUR (Rt)

Le taux reproducteur actualisé du jour n'a pas encore été communiqué. Lors du dernier rapport, il s'établissait à 0,993.

Le Rt est le nombre de personnes qu'une personne peut contaminer. Il est calculé sur base des hospitalisations. Une épidémie devrait se poursuivre si l e Rt a une valeur supérieure à '1' et diminuer si le Rt est inférieur à '1'.

TESTS

Le nombre de tests actualisé du jour n'a pas encore été communiqué. Mais lors du précédent rapport journalier, on comptait en moyenne 53.900 tests/jour. Le taux de positivité (proportion de personnes positives au test) associé était de 27,1 %, un taux en augmentation.

HOSPITALISATIONS

Le nombre d'admissions à l'hôpital s'élève encore à 618 par jour en moyenne pour la période du 29 octobre au 4 novembre.

Au total, 6.893 sont actuellement hospitalisés pour une infection Covid-19, dont 1.464 en soins intensifs (-5%)

DÉCÈS

On déplore une moyenne de décès de 173 personnes par jour des suites du Covid-19. (+66%). Le Covid-19 a également causé la mort de 12.907 personnes en Belgique, en hausse de 199 unités par rapport aux chiffres publiés samedi.