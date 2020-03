Coronavirus en Belgique - Les dernières infos: l'honoraire pour une consultation médicale par téléphone a été fixé

Le nombre de personnes contaminées par le coronavirus en Belgique est monté à 1058, selon le dernier décompte communiqué ce lundi matin. Pour voir le décompte plus précis, cliquez ici. Nous vous présentons ci-dessous les dernières informations qui tombent au fil de la journée au sujet du coronavirus en Belgique.

L'honoraire pour les téléconsultations fixé à 20 euros

L'honoraire pour les consultations téléphoniques effectuées par les médecins en lien avec le coronavirus s'élève à 20 euros, indique dans un communiqué l'Absym, citant une décision du comité de l'assurance de l'Inami. Il n'y a pas d'intervention personnelle du patient, précise le communiqué.

"À la demande de l'Absym, le comité de l'assurance a donné son feu vert ce matin pour deux nouveaux numéros de nomenclature qui peuvent être attestés en tiers-payant par tous les médecins durant la crise liée au coronavirus", se réjouit l'Association belge des syndicats médicaux. Un honoraire adapté sans remboursement pour une téléconsultation n'était en effet pas encore prévu dans la nomenclature. "La crise liée au coronavirus a dû résoudre ce problème de toute urgence parce que l'identification des patients COVID-19 selon toutes les directives scientifiques se fait de préférence via un triage téléphonique", souligne l'Absym. Concrètement, les deux nouveaux codes sont 101990 et 101135 et concernent respectivement l'avis en vue du triage COVID-19 et l'avis en vue de la continuité des soins liées au COVID-19. Cette nouvelle nomenclature entrera en vigueur rétroactivement au 14 mars.

Plusieurs enseignes ferment préventivement leurs portes

L'enseigne belge Exki a également décidé de fermer complètement ses 107 restaurants mondiaux, c'est-à-dire y compris le service à emporter, a confirmé dans l'après-midi le directeur général en charge du marketing, David Esseryk. "Les restaurants avaient déjà fermé, seuls étaient conservés une dizaine de services à emporter", a expliqué M. Esseryck. "Nous devons prendre soin de nos salariés, c'est la priorité. Chacun doit pouvoir rester chez lui." Les travailleurs seront placés en chômage temporaire, a-t-il précisé.

Decathlon a décidé de fermer lundi tous ses magasins en raison de l'épidémie de coronavirus. "La distance sociale reste la meilleure façon de lutter contre la propagation du Covid-19. Nous avons donc décidé de modifier notre activité pour continuer à rendre le sport accessible tout en respectant cette distance sociale au maximum, et cela dans un souci de sécurité tant pour nos équipes que pour nos clients", déclare Faustino Rabasot, CEO de Decathlon Belgique, cité dans un communiqué. La mesure est valable jusqu'au 3 avril. Les commandes en ligne sont maintenues.

Le conseil national de sécurité a décidé jeudi soir que tous les magasins qui vendent des articles non essentiels devaient fermer pendant le week-end. Decathlon a donc pris les devants en décidant de fermer également la semaine.

Plus tôt lundi, c'est la chaîne de prêt-à-porter JBC qui a annoncé une décision similaire. L'entreprise indique prendre cette décision dans l'intérêt de la santé de ses employés, de ses clients et de leurs familles. Les commandes des clients livrées en magasin seront envoyées gratuitement à leur domicile. Les boutiques sont exploitées par des gérants indépendants, qui feront une demande de chômage temporaire pour leur personnel.

D'autres grandes enseignes comme H&M ou MediaMarkt réfléchissent à la question, mais n'ont pas encore arrêté leur décision. "Nous attendons les conseils de la fédération Comeos", a-t-on indiqué chez MediaMarkt. Chez H&M, on souligne suivre les recommandations du gouvernement et évaluer la situation "d'heure en heure".

Une réunion est prévue lundi à 18h avec la fédération des commerces et services Comeos et les syndicats. Le syndicat chrétien demande en effet des mesures de protection pour le personnel des magasins qui restent ouverts.

Les esthéticiens prêts à donner des masques buccaux et à travailler comme bénévoles



La fédération belge Beauty recommande aux instituts de beauté et aux autres professions similaires de fermer complètement. Les conditions de travail sont trop risquées, juge l'organisation. Elle propose aussi que les professionnels des soins de beauté qui ont de l'expérience médicale puissent travailler bénévolement dans les hôpitaux. En cas de fermeture, le secteur peut également partager sa réserve de masques buccaux.

L'ULB fait appel aux étudiants de la santé pour créer une cohorte de volontaires "Covid19"

Face à l'urgence de la situation, la pression "considérable" sur les hôpitaux et maisons de repos et la surcharge de travail du personnel, qui risque d'être en outre fragilisé par des mises en quarantaine en leur sein, l'ULB fait appel aux étudiants qui suivent une formation dans les sciences de la santé "et qui disposent déjà d'une expérience de stage dans des structures de soins", précise l'université. "Qu'ils soient en sciences médicale, en kinésithérapie, en ostéopathie ou en santé publique, tous doivent être prêts à se rendre disponibles très rapidement pour aider le personnel des hôpitaux et maisons de repos", souligne le communiqué. L'ULB se chargera de contacter les hôpitaux pour recenser leurs besoins et les mettra en contact avec les étudiants. Ceux-ci seront recrutés par l'hôpital comme volontaires, sous l'autorité du personnel hospitalier. L'université a déjà reçu 83 réponses positives d'étudiants prêts à s'engager.

Explosion des appels au numéro d'information wallon 1890

Le numéro d'information wallon 1890 à destination des entrepreneurs et indépendants a enregistré une hausse de 1.000% des appels journaliers vendredi, ce qui témoigne de l'inquiétude des entrepreneurs face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, a-t-on appris lundi auprès de la Sowalfin, qui gère ce numéro.

Le guichet unique 1890, son numéro d'appel gratuit et le site internet dédié ont été récemment renforcés afin d'en faire les principaux points d'entrée pour toutes questions professionnelles concernant le coronavirus. "Nous avons renforcé les équipes qui comptent désormais huit experts, avons élargi les plages horaires journalières et garanti une permanence le week-end", explique le président du comité de direction de la Sowalfin, Jean-Pierre Di Bartolomeo. Depuis que la "Phase 2 renforcée" a été annoncée jeudi soir, Le standard téléphonique est accessible du matin au soir, sept jours sur sept. Vendredi, le numéro spécial a traité plus d'un appel à la minute, ce qui représente une explosion de 1.000% du nombre d'appels. Quant au site internet 1890.be, il a été très visité, avec près de 10.000 pages consultées en une semaine.

Les baptêmes et mariages religieux, même en cercle restreint, désormais interdits

L'Eglise catholique de Belgique a décidé d'interdire les baptêmes et mariages religieux, même en cercle restreint, afin d'endiguer la pandémie de coronavirus. Seules les funérailles en cercle restreint sont désormais possibles.

Masques et respirateurs: les vétérinaires se disent prêts à aider les médecins



Si l'on devait faire appel à eux, les vétérinaires se disent prêts à donner des masques et des respirateurs pour aider les médecins sur le front, engagés dans la lutte contre le coronavirus. "Mais nous n'avons pas de grands stocks non plus", prévient Stéfan Degallaix, président de l'Union professionnelle vétérinaire.



La Bourse de Bruxelles poursuit sa chute

La dégringolade de l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles, le Bel 20, se poursuit lundi et a dépassé les 10% peu avant 13h, à 2.457,5 points. La panique continue de s'emparer des marchés financiers après plusieurs actions des banques centrales, dont la Fed, face à la propagation du coronavirus. Jeudi dernier, le Bel20, créé en 1991, a connu la plus forte chute en une seule séance de son histoire, avec une dégringolade de 14,21%.



Très peu d'élèves dans les écoles maternelles et primaires pour un accueil

Seulement 2,16% d'élèves présents dans les écoles maternelles et primaires du réseau catholique ce lundi, et à peine 0,1% dans le secondaire.

Dans l'enseignement fondamental public francophone, moins de 2% des 13.000 élèves se sont rendus dans leur établissement scolaire.

Un milliard d'euros de l'Etat pour affronter la crise

Dans le cadre du budget de l'Etat pour les mois d'avril, mai et juin qui doit être voté ce lundi en commission de la Chambre, une provision exceptionnelle d'un milliard d'euros sera proposée, a annoncé le ministre du Budget, David Clarinval (MR). Cette provision "permettra de faire face très rapidement à toute dépense qui sera jugée indispensable pour protéger la santé des citoyens dans un premier temps, mais également les conséquences des fermetures décidées", a-t-il précisé.

300 Belges bloqués sur un navire de croisière aux Caraïbes



300 Belges environ sont bloqués sur un navire de croisière aux Caraïbes, le Costa Favolosa, indique lundi Karl Lagatie, porte-parole du SPF Affaires étrangères. Selon les médias locaux, deux personnes à bord ont été testée positives au covid-19.

TUI annule tous les voyages au moins jusqu'à fin mars



Le voyagiste TUI Belgium annule tous le voyages - y compris les citytrips, la vacances au ski et en voiture - au moins jusqu'à fin mars.

300.000 masques livrés lundi soir



Ce sont finalement 300.000 masques qui sont attendus ce lundi soir en Belgique, a précisé le cabinet du vice-Premier ministre Alexander De Croo.

Le secteur des taxis "très violemment" touché



"Nous ressentons très violemment l'impact du coronavirus", avec un chiffre d'affaires "qui s'est effondré au-delà de 50%", indique lundi Sam Bouchal, président de la Fédération belge des taxis (Febet). "À Bruxelles, il n'y a rien du tout" comme courses. La Febet s'entretient avec les autres fédérations pour voir ce qui peut être mis en place dans les prochains jours. En savoir plus sur les taxis touchés par le coronavirus

Situation calme dans les prisons, pas de nouvelle infection



La situation était calme dans les prisons lundi matin, a indiqué la direction générale des établissements pénitentiaires. Il n'y a pas eu de nouvel incident ni de nouvelle infection.



Un lundi matin extrêmement calme sur les routes



Le traditionnel pic du lundi matin sur les routes belges s'est révélé extrêmement calme, cette semaine, ont constaté les organismes de mobilité du pays. De nombreux travailleurs ont laissé la voiture au garage en raison de l'épidémie de coronavirus. En savoir plus sur les routes ce lundi matin au temps du coronavirus

Le Sporting d'Anderlecht suspend les entraînements et renvoie les joueurs à la maison

Le club bruxellois a décidé de suspendre, avec effet immédiat, tous les entraînements organisés à Neerpede. Le club a aussi déclaré que ses joueurs étrangers étaient autorisés à rentrer dans leur pays d'origine, en "tenant compte des directives nationales et internationales".

Les magasins Proximus fermés

Proximus a décidé de fermer tous ses points de vente dès ce lundi, y compris en semaine, et ce jusqu'à nouvel ordre. L'opérateur limitera aussi les interventions chez ses clients. Concrètement, Proximus interviendra uniquement chez ses clients pour des réparations ou des 'activations' urgentes. Les clients concernés par ces nouvelles mesures en seront informés, a précisé l'opérateur qui restera disponible via ses canaux numériques: proximus.be, le chat et ses call centers.

Les chaînes de production à l'arrêt à l'usine Audi Forest

Les syndicats ont décidé de l'arrêt des chaînes de production à l'usine Audi de Forest ce lundi matin. Les ouvriers sont inquiets de la promiscuité lors du travail sur les voitures qui ne respecteraient les recommandations du gouvernement. Les syndicats attendent la réaction de la direction dans la matinée.

