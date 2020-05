Déconfinement - LA PHASE 2: cette entreprise de nettoyage spécialisée procède à la désinfection d'un internat avant la reprise des cours

Depuis le début de la crise, les entreprises de nettoyage à grande échelle sont très sollicitées. Equipés de la tête aux pieds, les membres de cette équipe de désinfection diffusent le produit dans l'air. Sur toutes les surfaces, des micro- gouttelettes composées d'eau et de virucide sont projetées jusqu'à six mètres. Ce traitement est plus efficace et précis qu'un simple nettoyage avec des produits désinfectants.

Michael Pipers, responsable de la désinfection nous détaille le processus: "Par exemple, sur un clavier d'ordinateur, cela va passer entre les touches, dans les tissus, dans tout ce qui est literie, on ne sait pas comment cela est. Oui, on va laver les draps mais pas les matelas. Tout ce qui est rideaux, on ne les démonte pas donc effectivement ça s'attaque à tous."

Aujourd'hui, cette équipe intervient dans un internat. A partir de lundi, une vingtaine d' élèves réintégreront les lieux. Le responsables voulait que tout soit complètement désinfecté.

Rudy Dechamps, administrateur d'internat: "Je trouve qu'au niveau du nettoyage, mon personnel qui est qualifié pour un nettoyage d'entretien régulier, il n'y a aucun souci mais pour rassurer des parents, il fallait avoir quelque chose de qualité supérieure et engager une société qui pouvait disperser un virucide et combattre le covid 19."

La société interviendra ici une fois par semaine jusqu'à la fin juin. Le produit utilisé tue les virus déjà présents sur les surfaces mais il n'empêche pas la contamination de celles-ci.

Pascal de Mol, responsable de la société: "La longévité du produit, c'est quelques heures. L' idéal serait de le pulvériser quasi tous les jours pour dire qu'on a une vraie couverture de désinfection. Naturellement et économiquement parlant, c'est pas toujours évident donc avec une intervention par semaine, se dire on assainie pour la semaine d' après, c'est déjà une bonne chose".

En fonction des surfaces, le virus peut survivre jusqu'à trois jours.

