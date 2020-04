Coronavirus en Belgique: les examens de fin d'année sont annulés dans le primaire et le secondaire

Caroline Désir, ministre de l'Enseignement, est invitée dans notre édition spéciale RTL INFO, alors que le Conseil National de Sécurité vient de se réunir pour décider de la suite à donner aux mesures de confinement afin d'enrayer la propagation du coronavirus en Belgique.

Il semble que le confinement se prolonge jusqu'au 3 mai, et cela aura une incidence sur l'organisation des épreuves de fin d'année dans l'enseignement fondamental, comme vient de le confirmer, cet après-midi, la ministre: "Nous avions décidé déjà au gouvernement la semaine passée de s'accorder sur deux scénarios, en fonction de la prolongation du confinement ou pas. S'il s'avère que ce confinement est prolongé jusqu'au trois mai, nous basculons dans le 2e scénario, qui était bien l'annulation des épreuves certificatives externes: CEB, CE1D, CESS. Nous allons demander aux écoles de ne pas organiser de session d'examen en tant que telle. On continuera, si on peut reprendre le chemin de l'école, et dès qu'on peut le reprendre, avec le travail régulier de l'année qui pourra être évalué".