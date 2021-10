Coronavirus en Belgique: les hôpitaux doivent repasser progressivement à la phase 1A

Face à l'augmentation du nombre des personnes malades du Covid, les hôpitaux doivent repasser progressivement, d'ici deux semaines, à la phase 1A du plan "Surge Capacity". Un courrier en ce sens a été envoyé mardi midi aux différentes institutions par le Comité "Hospital & Transport Surge Capacity", composé de représentants de toutes les autorités, du ministère de la Défense, des fédérations hospitalières et d'experts.



Ce 26 octobre, les hôpitaux belges comptent 1.312 patients Covid et 260 patients Covid-USI (en United de Soins Intensifs), précise ce courrier que Belga a pu consulter. Le taux global d'occupation des lits USI par des patients Covid au sein de 10 hôpitaux a de nouveau dépassé 25%. "Les modèles de prévision laissent entendre que nous allons poursuivre cette tendance à la hausse au cours des 4 prochaines semaines, et qu'au début de la semaine prochaine, nous aurons dépassé les 300 patients Covid aux USI et donc pleinement utilisé la capacité de la phase 0", ajoute le comité.

La phase 1A signifie que 25% de la capacité USI agréée doit être réservée aux patients Covid-19. Les hôpitaux généraux de l'intercommunale Vivalia (Marche-en-Famenne, Libramont, Bastogne et Arlon) ont déjà franchi le pas lundi. Le passage généralisé à la phase 1A du plan de répartition avait initialement été prévu pour le 15 septembre, mais la décision avait été suspendue vu la faible progression du nombre de patients corona à ce moment-là. A Bruxelles, où la situation sanitaire reste davantage préoccupante, il n'a jamais été possible d'y descendre sous la phase 1B, soit 50% des lits USI réservés aux patients Covid.