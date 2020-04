Coronavirus en Belgique: les images marquantes de l'aéroport de Bruxelles déserté en ce premier jour de vacances

Le coronavirus en Belgique contraint des millions de Belges au confinement depuis plus de deux semaines avec des répercutions sur de nombreux secteurs. En cette période où limiter la propagation du virus est la priorité, la majorité des voyages sont annulés. Une situation qui génèrent des images marquantes comme celles de l'aéroport de Zaventem complètement désert.

Une image saisissante marque ce premier jour des vacances de Pâques. Le parking et le hall des départs de l'aéroport de Zaventem se retrouvent totalement désertés. Le tableau des destinations n'affichent qu'une longue liste de "cancelled" tandis qu'un grand silence interpelle dans ces lieux habituellement bondés. L'impact du coronavirus sur les vols est clair.

> CORONAVIRUS EN BELGIQUE: les dernières infos

En mars, 10.888 vols ont eu lieu à Brussels Airport, soit 40% de moins que lors de la même période l'an dernier, ressort-il des chiffres de batc.be, un site d'informations sur le trafic aérien développé par Brussels Airport Company et Skeyes. Sur les dix premier jours du mois, le nombre de vols était semblable à la même période en 2019, mais à partir de la mi-mars, le trafic a dégringolé, et ce en adéquation avec les mesures prises en Belgique et dans les autres pays pour endiguer la propagation du virus, avec notamment des interdictions de vol pour la plupart.

En termes de passagers, le chiffre est encore plus frappant: l'aéroport accueille actuellement environ 1.300 passagers par jour, contre une moyenne quotidienne de 60.000 en février, soit plus que 2%. Seules 17 compagnies aériennes de passagers opèrent encore à l'aéroport, contre 60 habituellement.