Coronavirus en Belgique: les infirmières à domicile vont recevoir 50 masques par personne

La Région Wallonne dispose de 370.000 masques pour les infirmiers et infirmières à domicile. Soit environ 50 masques par personne. Une aide bienvenue mais insuffisante en ces temps de crise.

Pour affronter le coronavirus, le personnel soignant à domicile disposait de peu de moyens. La pénurie de masques était un problème majeur pour ces pratiquants, qui sont confrontés chaque jour à des patients potentiellement contaminés. Une situation évidemment compliquée, que regrette ces soignants.

"Nous sommes en première ligne, on vit un danger comme tous ceux en hôpital", nous explique Renée Moussebois, infirmière à domicile. "On prend des risques tous les jours, on part travailler la boule au ventre. Quand je fais une toilette, je ne suis pas toujours à un mètre. Mon masque, j'ai du l'acheter !", regrette-t-elle ensuite.

Pour remédier à ce problème, la Région Wallonne va procéder à la distribution de 370.000 masques, soit une cinquantaine par personne. Des masques disponibles dès jeudi dans les communes wallonnes. "Cela permettra de débloquer cette situation critique en sachant que d'autres masques devraient encore arriver du fédéral", explique Christie Morreale, Ministre wallonne de la Santé.

Voilà un premier pas pour ces soignants, confrontés à une situation sanitaire totalement inédite.

