Coronavirus en Belgique: les intoxications augmentent en flèche depuis le confinement

Nous sommes priés de rester à domicile depuis près de 4 semaines. Un confinement qui entraîne une hausse des intoxications. Le centre antipoison a constaté une forte augmentation du nombre d'appel au mois de mars: 1000 de plus que l'an dernier à la même période, souvent à cause des produits ménagers très utilisés en ce moment. On dénombre 15% d'appels en plus. C'est la plus forte hausse enregistrée par le centre et ils sont liées au coronavirus.

Patrick De Cock, porte-parole du Centre antipoison, est joint par Gautier Falque pour Bel RTL: "D'une part, les gens utilisent plus souvent des produits de nettoyage tels que les gels désinfectants qui sont dangereux lorsqu'ils sont ingérés. Lorsque vous utilisez des gels pour les mains, il est bon de savoir qu'ils contiennent une forte concentration en alcool. Ca peut entraîner une intoxication alcoolique grave en cas d'ingestion. D'autre part, beaucoup plus de personnes restent à la maison alors qu'un certain nombre de produits peuvent poser problème en cas d'utilisation incorrecte ou excessive."