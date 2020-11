2020 est une année sans fête. Quasiment tous les événements ont été annulés. Depuis mi-mars, le secteur des articles de fête (cotillons, déguisements etc) a le moral en berne. Et les mauvaises nouvelles s’enchaînent : les feux d’artifices seront interdits le soir du 31 décembre.

Dans une boutique située à Roeulx, les ventes allaient exploser pour les 3 à 4.000 clients habituels. Les 150 kilos en stock ne partiront pas. Les réservations sont annulées, les unes après les autres. "Dans les villes, je comprends. Il faut éviter les attroupements. Mais ils auraient pu l'interdire au niveau des villes et pas au niveau national, comme ils font les autres années. Une interdiction nationale, ça va nous tuer", souffle Salvatore Falzone, gérant de magasins d’articles de fête.

Pas de majestueux tirs pour l’an neuf en ville et nulle part ailleurs. Du côté des vêtements de rechange de Saint Nicolas, seulement 30 locations ont été faites à la place de 100 habituellement. Quant aux déguisements, tant prisés lors des réveillons, ils resteront sans doute invendus.

On ne sait pas vraiment quoi vendre

Pour cette boutique d'articles de fête, la période de fin décembre représente un quart du chiffre d'affaires lors d'une année normale. Avec 90% de vente en moins, l'entreprise familiale risque de vaciller après 50 ans d’existence.

"Annulation de tout ce qui est mariages, grandes fêtes de famille, même les anniversaires, ce qui aurait peut-être pu nous sauver. Halloween, personne ne l’a fait. On espérait une bouffée d’air avec nos cotillons, nos feux d’artifices, tout ça tombe à l’eau. De plus, on sait que l’année ne sera pas bonne du tout car le carnaval est annulé. On ne sait pas vraiment quoi vendre. Que faire ? Qu’est ce qu’on va devenir?", témoigne Sara Maene, gérante.

2021 fait déjà peur au secteur qui vit de la joie d'être ensemble.

