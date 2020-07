Coronavirus en Belgique: les moins de 60 ans représentent la grande majorité des nouveaux cas

Si l'augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus concerne tous les groupes d'âge en Belgique, la hausse est nettement plus marquée pour les moins de 60 ans, qui représentent 86% de l'ensemble des cas diagnostiqués entre le 16 et le 22 juillet, apprend-on dimanche sur le site info-coronavirus.be, coordonné par le SPF Santé publique et le Centre de crise. Les derniers chiffres publiés par Sciensano montrent que le coronavirus continue de se propager, avec une augmentation de 71% des nouvelles infections entre le 16 et le 22 juillet, par rapport aux sept jours précédents.

Au total, la Belgique a diagnostiqué depuis le début de l'épidémie 65.727 cas avérés de Covid-19. L'augmentation des nouveaux cas est observée dans toutes les provinces mais la situation dans la province d'Anvers apparaît plus sérieuse, avec 805 infections détectées entre le 16 et le 22 juillet. Elle affiche une incidence de 42,7 cas pour 100.000 habitants. Aucune autre province belge n'a une incidence supérieure à 20.

Samedi, 212 malades étaient hospitalisés, dont 45 en soins intensifs et 19 nécessitaient une assistance respiratoire. Depuis le début de l'épidémie, 9.821 personnes ont péri des suites du Covid-19.