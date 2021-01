Les mutuelles préviendront les personnes qui peuvent se faire vacciner contre le Covid-19

Le plan de vaccination est connu depuis quelques semaines déjà: maisons de repos et personnel soignant, puis les professionnels de santé. En mars, ce sera au tour des +65 ans et des patients à risque. Et puis enfin, l'ensemble de la population. Mais comment faire si je souffre d'une pathologie grave et que je dois me faire vacciner plus tôt que prévu?

Si je fais partie des personnes à risque mais que j'ai moins de 65 ans, comment les autorités seront-elles au courant ? Et comment me préviendront-elles ? Tant de questions que bon nombre de Belges se sont déjà posées.

Ce seront donc les mutuelles qui auront le rôle de prévenir les personnes qui pourront recevoir le vaccin prioritairement. Soit par e-mail, sms ou appel téléphonique.

Les mutuelles ont déjà donné leur feu vert

Si les mutuelles ont été choisies pour effectuer cette tâche, c'est parce que 99% de la population en possède une. C'est plus que les personnes qui ont un médecin traitant. Elles pourront donc facilement prévenir la population belge.

De plus, les mutuelles possèdent l'historique des traitements reçus par la personne pour soigner ses problèmes de santé. Et elles réalisent déjà ce type de mission pour les personnes qui ont une pathologie lourde.

Les mutuelles ont déjà donné leur feu vert et se disent prêtes à remplir cette mission. Dans un second temps, les médecins généralistes, et même les pharmaciens, pourront jouer ce rôle et prévenir à leur tour leurs patients.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce vendredi 15 janvier ?