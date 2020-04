Coronavirus en Belgique: les personnes souffrant d'allergies au pollen sont-elles plus à risque?

Le coronavirus en Belgique suscite toujours de nombreuses questions qui nous sont envoyées via le bouton orange Alertez-nous. Notre journaliste Amélie Schildt répond ce midi à l'une d'entre elles : avec le retour du pollen, les personnes allergiques sont-elles plus à risque face au virus ?

Vous nous faites parvenir chaque jour de nombreuses questions sur l'épidémie de coronavirus via le bouton orange Alertez-nous. Certains se demandent quels sont les risques pour un type de population en particulier. Aissa s'interroge notamment : "Y-a-t-il plus de risques pour les personnes qui souffrent d'allergies au pollen ?"

Si vous souffrez de simples allergies, il n’y a pas de craintes particulières à avoir. Il faudrait vraiment souffrir d’un asthme sévère, et développer une pneumonie pour faire partie des personnes "à risque", c’est ce qu'affirme le docteur Yves Van Laethem.+

> CORONAVIRUS: consultez les dernières informations

Par ailleurs, si vous avez peur de ne pas distinguer les symptômes entre votre allergie et le coronavirus, les yeux qui piquent et qui pleurent correspond typiquement à l’allergie. Il est également possible de prendre un antihistaminique. Si les symptômes de nez qui coule cessent, il s'agit bien de l’allergie et pas du coronavirus. Il est surtout importante de maintenir les traitements habituels, il ne faut pas les arrêter sans l’avis d'un médecin.