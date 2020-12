A la veille du réveillon de Noël, c'est la course pour acheter les derniers cadeaux. A l'ombre des grandes enseignes, les petits commerces espèrent bien tirer profit de ce dernier rush.

Un peu de savon et de produits pour le soin. C'est éthique et zéro déchet mais est-ce que, cette année encore, c'est un succès? "J'ai un petit coup de coeur sur des savons visage, là c'est un savon 'bonne mine'. L'idée, c'est qu'il y a de la purée de carotte crue dedans et du charbon actif", explique Adélaïde Vonèche, gérante de Cozybee, au micro de nos journalistes Julien Modave et Philippe Lefever. "C'est encore un petit peu paradoxal. Il y a moins de gens mais on pense plus à se faire du bien autrement".

Dans une autre rue de Liège, en revanche, c'est la file. D'ailleurs, nos journalistes ne pourront pas rentrer en raison du monde dans cette boutique de produits exclusivement wallons. "Sous la pluie en plus parce que il y a quand même un petit crachin", sourit Emmanuelle Wégria, gérante de Wattitude. "Nous, ça nous touche énormément le soutien de notre clientèle par rapport à tout ce qu'on a vécu, les deux mois de fermeture, c'est vraiment génial".

Les commerçants ont, cependant, ouvert avec une petite boule au ventre: comment savoir si les clients seront au rendez-vous et du coup comment gérer son stock? Catherine Fourneaux, gérante du Petit Grand Bazar, raconte: "Je préfère jouer la sécurité, la prudence évidemment puisque j'ai quatre personnes au sein de la boutique qui sont autorisées et de me dire que l'année prochaine, à cette époque-ci, je serai toujours là ou que du moins en janvier et février on pourra peut-être ouvrir de façon normale. Donc jouer la prudence et la sécurité".

Dans une enseigne qui vend des vins et spiritueux locaux, on pourrait croire qu'avec les petites tables de fête on s'offre de petits achats.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce mercredi 23 décembre?