Le coronavirus ne fait pas que du bien au petit commerce: "Les gens ont peur donc ils sortent moins"

Le coronavirus en Belgique a fait fermer la plupart des commerces. Mais les magasins d’alimentation comme les boucheries ou les boulangeries sont toujours ouverts, les librairies également. Ils font partie des commerces dits indispensables. Malgré tout, beaucoup de petits commerces souffrent énormément de la crise, notamment à cause de la concurrence des supermarchés. Exemple à Chatelet dans le Hainaut.

Depuis les mesures de confinement, les clients sont devenus très rares dans la librairie de Laeticia, une situation compliquée. La gérante peut laisser son commerce ouvert, mais elle estime perdre pour le moment environ 70% de son chiffre. "Les gens ont peur donc ils sortent moins, explique Laeticia Leroy. Les journées sont extrêmement longues. On le voit bien, notre clientèle habituelle ne se déplace plus. Ça devient difficile."

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos

Même constat pour Jonathan Mahy, patron d’une boulangerie. Depuis les mesures de confinement, les pertes sont significatives. Sur ses six employés, il a d’ailleurs dû en mettre trois au chômage temporaire. "Le comptoir niveau pâtisseries fait grise mine. C’était notre chiffre le plus important. On vend plus de pain certes, mais on est obligé d’adapter aussi par rapport à la situation et essayer de gérer un maximum les pertes de produits."

Certains sont à l'abri

Seul Vincent Lebrun, boucher, admet que les commandes explosent en cette période. Les clients veulent faire des stocks, ils achètent donc en quantité pour congeler une partie. Il constate que son secteur est encore bien préservé pour l’instant. "Pour l’instant, on n’a pas de perte du tout. La semaine passée c’était le rush, on était dépassé. Maintenant c’est retombé un peu, mais je pense que les gens, quand ils auront vidé leur congélateur, vont revenir. Il y a un roulement qui va se faire automatiquement." Les clients, eux, ne comptent pas aller ailleurs. "C’est plus agréable, et puis je m’entends bien avec mon boucher, confie un cliente."

> CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir le Covid-19

Tous les commerçants attendent désormais de savoir si le confinement sera prolongé et durci. Certains envisageront alors de revoir leur mode de fonctionnement ou tout simplement de fermer leur commerce.

> CORONAVIRUS BELGIQUE: CARTES de répartition par province, âge et sexe