Coronavirus en Belgique: les rendez-vous et opérations annulés à l'hôpital sont-ils à nouveau possibles?

Chaque jour, la rédaction de RTL info se mobilise pour répondre à vos questions liées à la crise du coronavirus. Vous êtes nombreux à nous les adresser via le bouton orange Alertez-nous. C'est le cas d'Aurore: "Sait-on quand les rendez-vous annulés et opérations reportées à l'hôpital seront à nouveau possibles?" Depuis des semaines, toutes les opérations et les rendez-vous non-urgents sont reportés. Notre journaliste Amélie Schildt s'est penchée sur la question d'Aurore: "Pour la reprise, cela va dépendre de l’hôpital où vous êtes suivis, mais on peut considérer qu’il faudra attendre au moins jusqu’à la fin du confinement, parfois même au-delà." A l’hôpital Erasme par exemple, les rendez-vous non urgents reprendront au mois de juin.

Gare à ne pas négliger des rendez-vous médicaux essentiels. "Il y a des rendez-vous qui ne sont pas urgents mais qui sont indispensables selon les pathologies. Cela veut dire qu’il ne faut pas boycotter l’hôpital par crainte d’être contaminé par le coronavirus. Il faut conserver vos rendez-vous de suivis qui sont toujours programmés. Le meilleur conseil en cas de doute c’est d’appeler votre médecin généraliste qui pourra vous conseiller."

Doit-on rappeler les cliniques et les hôpitaux ou est-ce eux qui vont rendre contact avec nous? En règle générale, c’est l’hôpital qui va vous prévenir. Il y a des procédures mises en place. Il faut éviter de saturer les hôpitaux d’appels. "Néanmoins, si vous avez un doute sur l’importance de maintenir un rendez-vous ou non, vous pouvez tout de même appeler l’hôpital et c’est le médecin qui évaluera l’importance de consulter ou non."

