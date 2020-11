Coronavirus en Belgique: les salons de toilettage pour animaux peuvent-ils rester ouverts?

De très nombreuses questions reçues via le bouton orange Alertez-nous concernent les salons de toilettage. Ces centres peuvent-ils rester ouverts, malgré le renforcement des mesures de lutte contre le coronavirus ? Le ministère de l’Intérieur clarifie les choses ce matin.

Pour savoir si les salons de toilettage pour chiens et chats peuvent continuer leurs activités, il faut se référer à l’arrêté ministériel publié ce dimanche 1er novembre au Moniteur belge.

Ce texte stipule que les centres de soins pour animaux peuvent ouvrir. La question est donc de savoir si les toiletteurs sont considérés comme des centres de soins. Après vérification auprès du cabinet du ministère de l’Intérieur, la réponse est non. Les salons de toilettage doivent donc bien fermer pour une durée de six semaines, et donc en principe jusqu’au 13 décembre.

