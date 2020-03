Coronavirus en Belgique: les soins intensifs pas saturés en Wallonie (pour le moment), voici la situation par province

Le coronavirus en Belgique a entraîné l'instauration d'un confinement strict démarré il y a plus de deux semaines avec pour objectif d'échapper à une saturation des hôpitaux. L'objectif est atteint actuellement dans les provinces wallonnes. En cas de saturation dans un hôpital, un plan de répartition prévoit de transférer des patients vers un autre hôpital.

Au cours des dernières 24 heures, 536 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 168 personnes ont quitté l’hôpital. Entre le 15 et le 29 mars, 5078 patients avec COVID-19 sont entrés à l’hôpital et 1527 personnes ont quitté hôpital.

Le 29 mars, 4524 lits d’hôpital dont 927 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19. Est-on en situation de saturation dans les hôpitaux ? Pour rappel, le confinement ordonné par le Centre national de Crise a pour principal objectif d'éviter cette saturation et des situations dramatiques vécues en Italie où des hôpitaux sont débordés et ne peuvent soigner uniformément tous les malades.

À l'heure actuelle, nos hôpitaux ne sont pas en saturation. Nos bureaux régionaux ont joint les hôpitaux afin d'obtenir un état de la situation.

Dans la région de Charleroi, seuls 11 lits de soins intensifs sur les 40 disponibles sont occupés à l'hôpital Marie-Curie. La disponibilité reste aussi importante au grand hôpital de Charleroi. Si la situation devenait préoccupante dans certains hôpitaux, des malades peuvent être transférés dans les hôpitaux qui ont encore de nombreux lits disponibles, selon un plan de répartition établi au niveau fédéral.

À Liège, alors que la province présentait peu de cas confirmés jusqu'à ce week-end, la situation a fortement changé depuis. Une évolution à relier notamment à un nouveau laboratoire et qui teste de plus en plus de personnes. Dans les grands hôpitaux de la province, la situation restait largement maîtrisée. Au nouvel hôpital MontLégia, la moitié des lits restent vides. Aux hôpitaux CHU et Citadelle, le taux d'occupation est de 70-75%.

À Namur, la situation est calme. Moins d'un tiers des lits en soins intensifs sont occupés. La province pourrait accueillir des malades d'autres provinces

La situation est plus tendue dans le Brabant wallon où plusieurs hôpitaux sont proches de la saturation.

Situation calme aussi en province de Luxembourg.

