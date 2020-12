Coronavirus: les soldes repoussés, voici quand la période va démarrer

Les pré-soldes, c’est-à-dire la période durant laquelle il ne peut pas y avoir de réduction, débute ce mercredi. Et elle sera un peu plus longue car les soldes ont été un peu repoussés.

Les soldes d'hiver débuteront le lundi 4 janvier 2021 et non le samedi 2, a indiqué mardi le ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne. "On démarre un lundi pour éviter l'engorgement et les effets de foule dans et en dehors des magasins. Pour préserver la santé et l'économie", précise-t-on au cabinet.



Traditionnellement, les soldes d'hiver débutent toujours un samedi. En 2021, cela aurait dû être le samedi 2 janvier. Mais pour éviter les foules, il a été choisi de reporter les soldes au lundi 4 janvier. Les cabinets des ministres de l'Economie Pierre-Yves Dermagne et des PME et Indépendants David Clarinval se sont mis d'accord mardi en début de soirée sur ce report de deux jours, confirment les deux cabinets.

La période de pré-soldes débute ce mercredi. Durant cette période, les commerçants ne peuvent pas proposer de réductions sur les vêtements, chaussures et maroquinerie. Cette période sera un peu plus longue vu que les soldes commenceront quelques jours plus tard.

Les associations de commerçants et d'indépendants sont satisfaits

La Fédération belge du commerce et des services (Comeos) et le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) se félicitent du fait que les soldes d'hiver ne soient pas reportés.



Selon Comeos, un report des soldes aurait des conséquences financières importantes pour les commerçants. Les soldes avaient déjà été postposés l'été dernier, ce qui avait entraîné une perte de chiffre d'affaires de près de 20% pour le secteur. Un report conduirait par ailleurs les Belges à franchir la frontière pour faire leurs achats ou à commander en ligne, ce qui profiterait aux plateformes étrangères.

Permettre le shopping à deux, pour les soldes?

La fédération professionnelle souligne également que cela constituerait un cauchemar logistique pour les magasins. La nouvelle collection arrivera fin janvier et il faut faire de la place dans les magasins. "Comeos représente les chaînes (...) qui ont toutes dit non à un report", souligne Hans Cardyn. "Les soldes ne sont pas qu'une histoire de vêtements. Ils sont également très importants pour les magasins d'ameublement, de beauté et de soins, d'électro, de jeux et d'articles de sport. Tous ces secteurs étaient également très clairement opposés à un report."

De son côté, le SNI se dit également satisfait de la décision, mais demande cependant au gouvernement de permettre à deux personnes de faire leurs courses pendant les soldes. "Les soldes sont des moments de partage. Il faut donc que le gouvernement reconsidère cette condition", a déclaré sa présidente Christine Mattheeuws.