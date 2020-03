Coronavirus: les stages pour vos enfants durant les vacances de Pâques auront-ils lieu ?

Le coronavirus en Belgique suscite de nombreuses questions. Les mesures actuelles, annoncées mardi dernier par la Première ministre, courent jusqu'au vendredi 3 avril inclus. Les stages des vacances de Pâques, réservés depuis quelques temps par les parents prévoyants, débutent théoriquement le lundi 6 avril. Mais dans la pratique, c'est différent. On en a discuté avec un organisateur du Brabant wallon.

Depuis quelques semaines, coronavirus rime avec fermeture ou… annulation. Vous êtes nombreux à contacter la rédaction de RTL info, via le bouton orange Alertez-nous, pour en savoir plus sur les stages durant les vacances. Les prochaines en date sont les 'vacances de printemps', allant du lundi 6 avril au vendredi 17 avril. "Les stages de Pâques seront-ils maintenus ?", s'interroge par exemple Alexandra, de Orp-Jauche.

Les mesures de confinement actuelles concernent, entre autres choses, les activités sportives, vous l'avez sans doute lu. "Les activités (sportives) en plein air sont autorisées (recommandées, d'ailleurs) mais strictement avec un seul membre de la famille vivant sous le même toit, ou un ami", a expliqué Sophie Wilmes, Première ministre, mardi 17 mars. Cette mesure court jusqu'au vendredi 3 avril.

Les stages sont souvent "des activités sportives"

"Nous, on fait partie des activités sportives", nous a expliqué Hugues Grégoire, responsable d'un centre sportif dans le Brabant wallon et organisateur de stages durant les congés scolaires dans quelques entités (Tubize, Braine-le-Château, Rebecq et Braine-le-Comte). Il nous a transmis un courrier de l'AISF (Association Interfédérale du Sport Francophone), qui reprend une lettre reçue de la ministre compétente au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny.

La ministre évoque "l’annulation de toutes activités sportives, peu importe leur taille, l’âge des participants et leur caractère public ou privé". Elle précise: "Par activité sportive, il convient d’entendre aussi bien les séances d’entraînement que les rencontres liées à des compétitions. Ce dispositif vaut aussi bien pour les activités intérieures qu’extérieures que pour les centres de formation, pour les activités en internat et en externat".

Bref, le monde du sport est à l'arrêt, et les stages des congés scolaires en font partie, même s'ils ne sont pas toujours sportifs à proprement parler. Car si le stage de votre enfant est lié à la musique, par exemple, il rentre dans la mesure annoncée mardi: "tous les rassemblements sont interdits".

On ne sait pas encore si les mesures vont être prolongées

La première semaine annulée…

La situation est donc compliquée pour Hugues, notre témoin. "Je fais partie d'un groupement de plusieurs opérateurs (qui s'occupent de plusieurs centaines d'enfants pendant les stages). On s'échange régulièrement des emails et on a déjà décidé d'annuler les stages de la première semaine de Pâques".

La raison est pratique, avant tout. "On ne sait pas encore si les mesures vont être prolongées. En théorie, elles courent jusqu'au 3 avril, avant le début des stages. Mais même si on peut les organiser pour la première semaine, ça voudrait dire qu'on devrait tout faire dans le rush. Je parle d'une centaine d'enfants dans mon cas, c'est impossible de tout organiser en un week-end". D'ailleurs, "on a déjà prévenu les parents par email", poursuit-il.

… la deuxième semaine "en attente"

En ce qui concerne la deuxième semaine, c'est "le point d'interrogation" pour le moment. "On est en attente, on n'a pas encore annulé". Si toutes les mesures sont levées, si les activités sportives (et le reste de la vie de tous les jours) peuvent reprendre leur cours normal, les stages devraient donc avoir lieu.

Notez cependant qu'il s'agit d'une décision propre à Hugues et aux autres opérateurs de son groupement. Rien ne lui est imposé pour le moment concernant les vacances de Pâques, car les mesures sont contraignantes jusqu'au 3 avril, rappelons-le.

Donc il n'est pas impossible que l'organisateur du stage de votre enfant, s'il s'agit d'une très petite structure, puisse être capable d'assurer le stage prévu la première semaine des vacances de Pâques, pour autant que les mesures actuelles ne soient pas prolongées. L'idéal est donc d'attendre, ou de contacter directement l'organisateur du stage.

