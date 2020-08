Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 490,3 par jour entre le 16 et le 22 août, indique mercredi l'Institut de santé publique Sciensano dans la mise à jour des données de son tableau de bord. Cela représente une baisse de 8% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de décès a lui été revu à la baisse et atteint 9.878 personnes décédées.

Lors de sa conférence de presse, le Centre de crise a rappelé l'importance de respecter les règles en vigueur pour les personnes qui reviennent de voyages à l'étranger. On apprend d'ailleurs que les avis de voyage des Affaires Etrangères vont être adaptés cet après-midi. "Les voyages restent un facteur de risque. Il est très important de respecter les règles relatives au testing et à la mise en quarantaine au retour des zones oranges et rouges", indique Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale Covid-19.

Ce n’est pas une situation propre à la Belgique

Une étude, citée par le Centre de crise, révèle que durant le mois d’août, 22% des nouvelles contaminations concernaient des personnes qui avaient voyagé récemment. "Ce n’est pas une situation propre à la Belgique. En Allemagne et en Italie, une contamination sur trois survient chez les personnes ayant voyagé au cours des deux semaines précédentes. La période d’incubation est de deux semaines. Les vacances ou les fêtes et visites chez la famille constituent des facteurs de risques extrêmement importants", a indiqué Frédérique Jacobs.

Pour rappel, depuis la fin du mois de juillet, toute personne ayant séjourné au moins 48 heures à l'étranger doit remplir un "formulaire de localisation des passagers" (passenger locator form) à son retour. Un test de dépistage du Covid-19 et le respect d'une quarantaine sont en outre obligatoires pour ceux revenant d'une zone rouge et recommandés pour les voyageurs de retour d'une zone orange.