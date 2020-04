Coronavirus en Belgique: malgré le confinement, une importante augmentation des déplacements des Belges pendant le week-end de Pâques

Nous sommes toujours confinés et seuls les déplacements essentiels sont autorisés, mais le respect de cette mesure semble de plus en plus compliqué. Durant le weekend de Pâques, on a assisté à une augmentation de 31% des déplacements des Belges hors de leur commune.

Pâques au balcon… c’était la consigne ! Mais certains sont allés chasser les œufs plus loin que permis. Pendant le week-end pascal, les déplacements hors de la commune de résidence ont augmenté de 31%. Même constat du côté des transports en communs. La STIB a vu sa fréquentation bondir de 13% ce week-end :

"C'est un week-end en particulier puisque les gens vont plus dans les magasins. C'est un week-end où il faisait beau également. On peut éventuellement aussi imaginer qu'il y a eu un certain relâchement et que les déplacements essentiels ne sont plus considérés comme avant mais pour nous c'est très, très important de toujours maintenir une utilisation du transport public uniquement pour des déplacements indispensables" , déclare François Ledune, porte-parole de la STIB.

Un relâchement que constate aussi la police

Les promeneurs récalcitrants étaient plus nombreux à se faire sonner les cloches...

"Les week-ends, ce sont des moments où il y a beaucoup plus de monde à l'extérieur malgré les mesures de confinement. Durant le week-end de Pâques, on a comptabilisé plus de 5.000 PV judiciaires, donc ça fait évidemment beaucoup plus qu'en semaine et principalement dans les villes où les gens sont beaucoup plus confinés, on a des logements plus étroits et on a plus envie de sortir", explique Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale.



Il faut prendre son mal en patience

Après plus d’un mois de confinement, l’attente commence à être longue. Mais les autorités insistent : au mieux les mesures seront respectées, au plus vite elles pourront être abandonnées.

"Pour le message, c'est évidemment de continuer. Les gens ont bien compris. Néanmoins, 50 % des infractions concernent des jeunes de moins de 30 ans. Donc principalement eux, il faut vraiment comprendre l' importance de la mesure et de continuer à être à être courageux, continuer à poursuivre ce confinement même si c'est contraignant", explique Régis Kalut, porte-parole de la police fédérale.

Un courage et une patience d'autant plus nécessaire que le combat contre l'épidémie est encore loin d'être gagné.

> CORONAVIRUS en Belgique : les dernières infos

> CORONAVIRUS: toutes les infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation