Coronavirus en Belgique: "Mon bail expire pendant la période du confinement, que dois-je faire ?"

Vous êtes nombreux à déclencher le bouton orange Alertez-nous pour nous expliquer que votre bail arrive à expiration en plein confinement. C’est notamment le cas de Pauline (prénom d’emprunt car elle veut garder l'anonymat), dont le contrat de bail stipule la date de fin du 30 avril. Dans le désarroi, elle nous écrit : "Mais que dois-je faire ?"

Sur le site internet des autorités belges destiné au confinement, il est en effet conseillé de postposer tous les déménagements qui peuvent l’être, "sauf s’il s’agit d’un déménagement urgent".

Qu’entend-t-on par déménagement urgent ?

1. L’insalubrité du logement ou le péril imminent qu’il fait courir à la santé des occupants

2. La situation financière des occupants qui ne sont pas en mesure de payer deux logements en même temps

3. Le fait qu’un nouveau locataire, sans autre alternative de logement, doit entrer dans le logement occupé devant être libéré par le déménagement en cause.

Les locataires concernés doivent trouver un arrangement à l’amiable avec leurs propriétaires

Le centre de crise, contacté par nos soins, nous dévoile la ligne directive recommandée dans ces circonstances où un bail arriverait légalement à échéance: "Les locataires concernés doivent trouver un arrangement à l’amiable avec leurs propriétaires."

Olivier Hamal, président du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires, prône le dialogue entre toutes les parties concernées : "Dans une période comme celle-ci, soyons souples et faisons preuve de flexibilité, du moment que le locataire sortant à un logement où aller. Dans des cas pareils, parfois, il faut privilégier des échanges emails entre le locataire sortant, celui entrant et le propriétaire pour trouver l’arrangement qui conviendrait à tout le monde."

Si un accord à l’amiable n’est pas trouvé et que vous ne faites pas partie d’une situation considérée comme urgente, sachez que votre propriétaire ne pourra pas vous mettre à la porte, comme nous le révèle José Garcia, le secrétaire général du syndicat des locataires : "Toute expulsion est interdite pendant cette période de confinement et cette règle sera d’application à tout le moins jusqu’à la fin du confinement. Et dans l’absolu, si le locataire ne sait pas où aller, il doit rester là où il se trouve."

> CORONAVIRUS en Belgique: toutes les infos