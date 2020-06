Coronavirus en Belgique: "Nous pouvons sortir en paix, en tout sécurité", estime Yves Van Laethem

"Je pense que maintenant, on peut dire que nous pouvons sortir en paix, en tout sécurité", estime Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la crise du coronavirus. "De semaine en semaine, nous vous montrons que les indicateurs sont de plus en plus dans le vert, et on peut dire qu'actuellement, depuis plus de 7 semaines, les indicateurs sont en baisse constante en Belgique", détaille-t-il.

"Le virus est relativement bien repoussé actuellement"

Si l'on compare la semaine qui vient de se terminer avec la semaine précédente, on voit que tant pour le nombre de cas confirmés que pour le nombre de tests positifs, d'hospitalisations, de séjours en soins intensifs ou de décès, on a une diminution de l'ordre de 30% (entre 28 et 34%). "Cela nous confirme que la situation est actuellement nettement plus favorable et ça nous permet de dire que le virus est relativement bien repoussé actuellement, permettant d'avoir les nouvelles libertés qu'on nous attribue à partir de lundi prochain".

"Ayons plus de contacts, mais n'exagérons pas"

Attention toutefois, si la situation est plus calme, cela ne veut pas dire que l'on peut faire n'importe quoi, rappelle Yves Van Laethem. "Ça veut dire, et vous l'avez encore entendu mercredi, qu'il y a encore des règles importantes dont il faut se souvenir. Parmi celles-là, gardons nos distances, appliquons les mesures d'hygiène, entre autres le lavage des mains. Ayons plus de contacts, mais n'exagérons pas, n'essayons pas de battre des records en en faisant plus que le voisin, dans ce cas-là, c'est plutôt contre-productif. Et continuons à protéger particulièrement ceux qui ont le plus souffert, c’est-à-dire les groupes à risques. Ils ont bien sûr le droit à de l'affection, à des contacts, mais faites-le avec un maximum de précaution".