Coronavirus en Belgique: "Nous sommes devant une cassure de la courbe" des nouveaux cas

Le centre de crise a dressé un bilan de l'épidémie de coronavirus en Belgique lors d'une conférence de presse ce lundi matin. Si la hausse de nouveaux cas se poursuit, elle ralentit désormais. "Nous sommes devant une cassure de la courbe qu'on espère voir s'accentuer" a déclaré le Dr Yves van Laethem, porte-parole interfédéral. C'est à Bruxelles qu'on compte le plus de nouveaux cas. Actuellement dans la région de Bruxelles-capitale, 10% des tests sont positifs. Il y a donc une réelle augmentation dans la capitale et pas seulement liée au fait qu'on fait beaucoup plus de tests de dépistage. Toutefois, le taux d'augmentation semble là aussi se ralentir, a commenté Yves van Laethem. Concernant les contaminations de la population, on constate qu'il n'y a pas de réel problème de transmission dans la tranche d'âge des plus jeunes. Ce n'est pas le cas des autres tranches d'âge.

Au sujet des admissions à l'hôpital, on est toujours dans une phase d'augmentation importante, "même s'il y a une certaine stabilisation", a relevé le docteur. Un tiers des nouvelles admissions ont lieu dans les hôpitaux bruxellois.