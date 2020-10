360.000 élèves de secondaire en Wallonie et à Bruxelles restent chez eux aujourd'hui et entament 3 jours de cours à distance. Les autorités veulent en effet éviter les déplacements et les contaminations avant les vacances.

Les directeurs, les enseignants, les parents et les enfants ont donc eu 2 jours pour s'adapter. C'est le cas de Fanny et Olivier, professeurs de, respectivement, français et de mathématiques au Collège Matéo Richi à Anderlecht. Ils donnent cours depuis leur domicile aujourd'hui : Fanny sera dans la salle à manger et Olivier dans le bureau.

"J'ai cours avec ma classe de 3e à 8h30. On va se connecter sur notre plateforme qui s'appelle Smartschool, sur laquelle tous les élèves sont en principe connectés et on va discuter via un live", expliquait Olivier dans le RTL INFO 8 heures sur Bel RTL. Il a quand même quelques craintes : "donner cours à distance, ça reste compliqué quand on n'a pas le contact. Eux me verront mais moi je ne les verrai pas donc on va voir comment ça va se passer".

Sans salle de classe, sans tableur et sans craie, ce professeur de mathématiques a imaginé des solutions alternatives pour donner cours à distance.

"Ça va être un peu de l'improvisation, on va essayer de travailler avec des vidéos, on va essayer de travailler avec du partage d'écrans, on va être créatifs", explique-t-il.

Les enfants sont-ils prêts ? Tout a été mis en place au niveau de l'encadrement pour rendre ces cours réalisables.

"On a fait un travail monstre ces deux derniers jours pour s'assurer que nos élèves soient bien connectés. 98% se sont connectés ces deux derniers jours. Donc on a quand même quelques élèves qui ne sont pas disponibles, qui n'ont pas internet chez eux, qui n'ont pas de smartphone, pas d'ordinateur... En théorie", note-t-il enfin. L'équipe enseignante verra aujourd'hui si, en pratique, ces élèves ont finalement pu se connecter et réagiront en conséquence.

