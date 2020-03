Coronavirus en Belgique: "On a peut-être commencé à gagner une bataille, on n'a pas encore gagné la guerre" (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a ralenti quelque peu sa propagation si on se base sur les chiffres des 24 dernières heures, ce qui constitue une évolution dans le bon sens. Mais, cela devra être confirmé dans les prochains jours. Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre, commente ces nouveaux chiffres.

Les autorités sanitaires ont dénombré 342 nouveaux cas de contamination au virus Covid-19, ont annoncé lundi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur bilan quotidien. Treize personnes ont perdu la vie au cours des dernières 24h, pour un total de 88 décès en Belgique depuis le début de la crise. Le nombre de personnes hospitalisées est monté à 1.643 cas, dont 290 ont été admis depuis dimanche.

Que peut-on dire de ces chiffres? Est-ce une relativement bonne nouvelle ou pas?

"Oui, c'est une petite lumière au bout du tunnel. On savait qu'on aurait de la lumière un jour. Maintenant, il faut qu'on confirme dans les deux jours qui viennent, par exemple, que c'est vraiment la lumière de la sortie parce qu'on a une certaine stagnation des chiffres. Il faut qu'on vérifie que ce n'est pas un effet lié au week-end, il faut qu'on vérifie que ce n'est pas le hasard mais c'est quand même une première bonne nouvelle potentielle dans l'évolution de l'épidémie".

Est-ce qu'on peut déjà dire maintenant, après une semaine et demie de confinement, que les mesures ont porté leurs fruits? Ou c'est trop tôt?

"On était dans les premiers jours, on pouvait voir un frémissement. On a envie, soyons positifs, d'y voir le frémissement en question, si c'est bien cela, si c'est bien le signe d'un reflux du nombre de gens contaminés, cela signifiera une chose très importante pour la population: qu'il ne faut certainement pas arrêter les mesures de confinement. Je dirais même qu'il faut être deux fois plus 'précautionneux'. En l'occurrence, si on a peut-être commencé à gagner une bataille, on n'a pas encore gagné la guerre".

C'est paradoxal car on va se dire que ça diminue un petit peu, c'est bien mais on va devoir maintenir cette pression encore quelques temps malgré tout.

"Parce qu'effectivement, si les chiffres nous montrent que les décisions prises l'ont été adéquatement à temps avec suffisamment de sévérité mais pas trop, c'est le fait de maintenir cette disposition qui permettra de faire descendre complètement l'infection et de ne pas avoir simplement une sorte de bosses de chameau, dans lequel ça descend et puis ça remonte, dès qu'on relâche les choses".

