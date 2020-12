On connait le nom du premier Belge qui sera vacciné lundi

Les premières vaccinations belges contre le Covid-19 auront lieu lundi prochain à 11h00 dans trois maisons de repos du pays: à Notre Dame de Stockel à Woluwe-Saint-Lambert, à La Bonne Maison de Bouzanton à Mons et au woonzorgcentrum Sint-Pieters de Puers-Saint-Amand, annonce mardi le Commissariat corona du gouvernement. Les vaccinations se feront en présence des ministres régionaux Alain Maron à Bruxelles, Christie Morreale à Mons et Wouter Beke à Puers-Saint-Amand.



Le premier citoyen à se faire vacciner sera Jos Hermans, un homme de 96 ans résidant à la maison de repos et de soins de Puers-Saint-Amand, a confirmé la commune.

