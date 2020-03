Coronavirus en Belgique: "On ne reviendra plus dans le monde d’avant" estime l'humoriste Richard Ruben (vidéo)

Le coronavirus en Belgique a entraîné la mise en place de mesures par le gouvernement dont une recommande aux citoyens de rester chez eux.

Chaque jour votre RTL INFO 13H s'invite chez un artiste en confinement. Ce samedi midi, c'est l'humoriste Richard Ruben qui nous a reçu.

Comment vit-il cette situation?

"Passé le choc du début, on essaye de vivre", confie-t-il. "Je suis un homme très positif. Je me suis mis à écrire et j’ai plein de projet. Ce que je trouve formidable, c’est l’entraide des gens. On se parle beaucoup plus. Il y a un retour à la discussion par les moyens modernes. J’espère que ça va rester après. On ne reviendra plus dans le monde d’avant. La Terre en a eu ras-le-bol de nous. C’est comme s’il y avait eu une indigestion d’humain. La Terre souffre et elle nous le fait savoir. J’entends des choses horribles autour de moi, mais j’ai envie d’être positif et garder cet enthousiasme."

Quelle est pour vous la mesure la plus difficile à respecter?

"Ma famille habite dans le monde entier. Mes parents habitent en Angleterre. Mes enfants ont quitté la maison, mais j’essaie de souvent leur parler. Ma compagne vient chez moi et je vais chez elle. J’ai quelque part beaucoup de chance d’avoir un métier dans lequel je peux m’évader mais les miens me manquent beaucoup. Je suis très bien loti car je suis en bonne santé. Le truc le plus dur c’est de ne pas voir les gens que j’aime suffisamment."

Est-ce que cette situation totalement inédite vous inspire en tant qu'humoriste?

"Oui, je suis enthousiaste. J’écris des choses en ce moment. Je pense qu’on ne va plus être les mêmes. (…) Ce qui m’étonne, c’est que je vois des gens de 85 ans qui ont envie de vivre. On ne pensait pas que l’humain avait autant envie de vivre. J’ai envie qu’on écrive l’histoire ensemble, qu’on ne voit plus, qu’on se parle plus…."

> CORONAVIRUS BELGIQUE: consultez les dernières infos liées au coronavirus en Belgique

CORONAVIRUS SYMPTÔMES: voici les signes qui montrent que vous pourriez avoir la maladie Covid-19