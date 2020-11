Coronavirus en Belgique: où en est l'immunité collective dans notre pays?

La quantité de personnes qui seraient immunisées contre le Covid-19 au sein de la société belge devrait augmenter prochainement, explique le porte-parole interfédéral Covid-19, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse de Sciensano lundi. Il appelle cependant à la vigilance car elle ne sera pas efficace contre le virus et rappelle la population à respecter les mesures sanitaires en vigueur.

"Il est fort plausible de voir une augmentation de la séroprévalence, c'est-à-dire la quantité de personnes qui sont immunisées au sein de la société (après être tombées malades)", selon M. Van Laethem. "Avant cette deuxième vague, nous avions - dans les études pratiquées durant le mois de septembre -, une séroprévalence aux environs des 6 à 7 %. On peut s'attendre à multiplier par 50 ou 100% ce chiffre." (soit l'équivalent d'une hausse voire d'un doublement où on atteindrait les 10 à 14%).

Cette notion d'immunité collective est simplement non admissible

Mais l'expert précise que, malgré les résultats qui devraient être accessibles dans les semaines à venir, "nous nous trouverions encore loin du niveau nécessaire de protection collective 'naturelle'".

Il faudrait en effet une séroprévalence de l'ordre de 50 à 60 %, là où on devrait atteindre les 10 à 20%. "Au vu des dégâts que cette nouvelle vague provoque, nous nous rendons compte que cette notion d'immunité collective est simplement non admissible, non gérable, tant sur le plan humain, que sur le plan des soins de santé", juge-t-il.

