Coronavirus en Belgique: pas de diminution en vue du taux de TVA sur le savon et désinfectants

La proposition de DéFI de diminuer temporairement la TVA sur le savon, les produits de lavage et les désinfectants ne sera pas concrétisée à brève échéance. La Commission des Finances de la Chambre a décidé mardi matin de demander l'avis du Conseil d'Etat sur un amendement visant à en limiter la portée au service public.

Des produits très consommées durant la crise



Les familles et mais aussi et surtout, les hôpitaux, écoles et autres institutions publiques doivent stocker massivement du savon, et des produits de nettoyage désinfectants, en raison de la pandémie de Covid-19. De ce fait, de nombreuses organisations sont confrontées à des factures d'autant plus corsées que le savon n'est pas considéré comme un bien de première nécessité et n'entre donc pas en ligne de compte pour l'application d'un taux de TVA réduit à 6%. Une diminution temporaire de la TVA durant la crise liée à la pandémie de coronavirus, doit contribuer à diminuer le poids de ces factures, estime le député et président de DéFI François De Smet, à la base de l'introduction de la proposition de loi. Pour réduire le coût d'une telle mesure - 124 millions d'euros selon une note du SPF Finances - M. De Smet a déposé un amendement pour en limiter a portée au secteur public.

En première lecture, la proposition de loi a reçu le soutien d'une majorité composée des formations de gauche, et du Vlaams Belang, mais elle avait achoppé sur un refus catégorique de la N-VA et de l'Open Vld. Le chef du groupe Open Vld Vincent Van Quickenborne l'avait ouvertement critiquée aux côté d'autres "petits cadeaux de gauche" dans une séquence vidéo diffusée sur les médias sociaux. Le libéral flamand Christian Leysen a réitéré ces critiques mardi en commission des Finances de la Chambre en termes peu flatteurs -"tout le monde sait ici que c'est une connerie sur le plan de la législation juridique et conceptuelle"-. Selon lui, la différence sera imputée au consommateur. Pour le député N-VA, Sander Loones, l'amendement mis sur le table n'est pas compatible avec les directives européennes.

Le député CD&V Steven Matheï a insisté pour sa part sur le fait qu'une application d'un taux de TVA différencié pour le même produit risquait de devenir très complexe. La commission des Finances a décidé d'envoyer le texte pour avis juridique au Conseil d'Etat, ce qui prendra probablement un certain temps, même si la présidente de la commission, Florence Reuter (MR) s'est engagée d'en demander un traitement d'urgence. Ecolo-Groen, et PS-sp.a, ont indiqué qu'il continuaient à soutenir la proposition. Le Vlaams Belang attend l'avis du Conseil d'Etat